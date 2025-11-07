Oroscopo di oggi, venerdì 7 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 7 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Ricordi e azioni del passato attentano l’equilibrio emotivo? Guardiamoli nella luce giusta e dividiamo equamente fra noi e gli altri le responsabilità. Per la bellezza, i consigli della nonna e i rimedi naturali sono più efficaci di trattamenti estetici costosi.
Toro
Se nella coppia la fiamma minaccia di spegnersi, non divaghiamo buttando l’occhio altrove, corriamo ai ripari: organizziamo una serata romantica. Continuiamo a lavorare con attenzione ai nostri progetti. Un’intuizione consente di trovare nuove risorse.
Gemelli
Giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità ci consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Decisioni importanti istantanee si rivelano vincenti. Viaggi senza imprevisti. Successi nello sport, siamo in forma.
Cancro
Una “scottatura” condiziona le nostre scelte amorose? Prendiamo il tempo per leccarci le ferite, ma lasciamo aperto uno spiraglio nel cuore. Siamo fuori strada, se pensiamo di essere poco apprezzati sul lavoro. Esprimiamo il nostro sentire.
Leone
Grinta, tenacia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo forte. Confidiamo sempre senza timore nelle nostre risorse, ci valgono numerosi successi, consensi e conquiste.
Vergine
Un affare ben condotto rimette in pari le finanze. Ripresa garantita negli studi, i risultati sono confortanti. Prove di fiducia da parte di chi ci è caro. Risultati eccellenti in un colloquio di lavoro. Iniziative a lungo termine da portare avanti in gruppo.
Bilancia
Ci sentiamo sotto esame, e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo la nostra attività con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per mantenere l’equilibrio, la soluzione è pensare che non dobbiamo necessariamente piacere a tutti.
Scorpione
Ci sono questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Lasciamoci andare ai richiami potenti del romanticismo e della passione. Ritorni dal passato? Ascoltiamo l’intuito, forse un vecchio amore merita un’altra possibilità. Diamogliela.
Sagittario
Oggi sì che ci alziamo con l’umore giusto! È il momento ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna e Venere accendono il cuore e i sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano il desiderio e la complicità.
Capricorno
Un martedì delicato per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. Assicuriamoci di avere a che fare con persone oneste e sincere. Tolleranza. Questo è ciò che occorre nei confronti di chi ci ama. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.”
Acquario
Ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci elettrizza e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata in allegra compagnia. In programma il cinema con gli amici? Scegliamo una commedia divertente, abbiamo tutti bisogno di ridere.
Pesci
Sensibili e intuitivi, non ci facciamo sfuggire l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Dovremmo iniziare a raccogliere i frutti della nostra semina. Un capo di abbigliamento che giace da tempo nell’armadio con qualche ritocco può tornare in auge.