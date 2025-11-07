Oggi sciopero dei mezzi pubblici: disagi in particolare a Milano, Monza, Palermo e Latina

Sciopero dei mezzi pubblici e disagi per chi viaggi in treno e autostrade: le città e gli orari della protesta che riguarderà in particolare Milano, Monza, Palermo e Latina

Ennesima giornata nera per chi viaggia lungo lo Stivale: oggi, venerdì 7 novembre è infatti indetto lo sciopero che coinvolgerà mezzi pubblici, treni e autostrade in diverse città in Italia. Le proteste toccheranno in particolare Milano, Monza, Palermo, Messina e Latina. Ecco cosa devono aspettarsi automobilisti, pendolari e viaggiatori.

DISAGI PER IL TPL DA MILANO A PALERMO

A proclamare lo sciopero nel capoluogo lombardo, con uno stop di 24 ore, è il sindacato AL Cobas: a rischio l’intera rete del trasporto pubblico locale, quindi metro, autobus, tram ed eventuali altri servizi di interconnessione. Atm spiega che “ci potrebbero essere conseguenze sul servizio delle nostre linee. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”.

In Lazio, a Latina, lo sciopero è indetto da Ugl Fna, Uiltrasporti e Filt Cgil del gruppo Csc Mobilità e riguarderà in particolare le fasce dall’inizio del servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 fino a fine servizio. A Palermo, il personale di Amat aderente a Cub Trasporti si fermerà dalle 8.30 alle 17.30 e poi di nuovo dalle 20.30 fino alle 23.59. Revocato invece lo sciopero previsto a Messina.

STOP ALLE PULIZIE NEI TRENI E NELLE STAZIONI DEL LAZIO

In tutto il Lazio è previsto uno stop di 24 ore del personale Coopservice in appalto presso Trenitalia. La protesta non porterà a ritardi e tagli nelle corse dei treni, ma possibili riduzioni nei servizi di pulizia dei convogli e nelle stazioni. Aderiranno allo sciopero Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa e Slm Fast Confsal.

E PER CHI VIAGGIA IN LOMBARDIA IN AUTOSTRADA

Sciopero e possibili effetti su diversi servizi di Autostrade per l’Italia, dalle attività ai caselli fino alla gestione della rete. Si previde infatti uno sciopero di quattro ore a turno sul II° Tronco Milano di Autostrade per l’Italia. Lo stop sarà articolato su più turni, dalle 2 alle 6, dalle 10 alle 14 infine dalle 18 alle 22.

L’area interessata comprende le province di Milano, Bergamo, Como, Brescia, Varese, Lodi e tratte come A1 Milano-Parma, A4 Milano-Brescia, A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Chiasso.

