Mattarella incontra Abu Mazen: “Anp interlocutore fondamentale, grande amicizia fra Palestina e Italia”. Oggi pomeriggio l’incontro a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni

“L’Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l’Italia e per la comunità internazionale, in questo periodo in maniera particolarmente intensa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Palestina Mahmūd Abbās, conosciuto anche con l’appellativo di Abu Mazen.

“DALL’ITALIA VICINANZA PARTICOLARE IN QUESTO MOMENTO”

Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Palestina, era presente all’incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.

“Benvenuto signor presidente, è un vero piacere per me accoglierla qui al Quirinale e incontrarla dopo il nostro incontro dello scorso dicembre. Per la Repubblica italiana è sempre un gran piacere averla qui a Roma. In questo momento è particolarmente importante poter dialogare con lei, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia e che in questo periodo si è ulteriormente consolidata con una vicinanza particolare”. Queste le parole con cui il presidente della Repubblica italiano ha accolto il ‘collega’ palestinese.

IERI IL VERTICE IN VATICANO CON PAPA LEONE

Più tardi, nel pomeriggio Abu Mazen vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri invece è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Al termine dell’incontro di ieri, così la nota della Sala stampa vaticana: “Durante il cordiale colloquio”, si legge nel testo, “è stata constatata l’urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)