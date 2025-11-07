Il governo Meloni raddoppia i fondi contro droga, alcol e dipendenze

Droga, alcol e dipendenze, Meloni: “Nessuno resterà solo in questa battaglia”. Il governo ha raddoppiato i fondi, ora sono 165 milioni

La settima conferenza nazionale sulle dipendenze “non è un semplice adempimento previsto dalla legge ma rappresenta la dimostrazione che per noi la droga e le dipendenze non avranno l’ultima parola, nessuno resterà solo in questa battaglia o sarà abbandonato a se stesso. Siamo capaci di riconoscere le sfide che vale la pena di combattere, confermiamo questo impegno solenne che manterremo come abbiamo fatto finora”. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervenendo all’apertura dei lavori della Settimana conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso a Roma.

“CONTRASTO DIPENDENZE PRIORITARIO, STANZIATI 165 MLN”

Fermare le dipendenze è una “sfida” che “lo stato italiano considera prioritaria”. Quella delle dipendenze “è una realtà complessa che chiede risposte all’altezza, concrete e lungimiranti. Serve l’umiltà di ammettere che non abbiamo tutte le risposte in uno scenario drammatico che corre più veloce di noi e quindi serve l’umiltà di chiedere aiuto a chi si trova immerso in quella realtà”. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervenendo all’apertura dei lavori della Settimana conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso a Roma.

Quindi, sottolinea Meloni, “dal 2024 al 2025 abbiamo raddoppiato le risorse portandole a 165 milioni di euro, cifra mai stata disponibile in passato, cifre decisive per sciogliere nodi come il tema mobilità con 15 milioni di euro, 30 milioni per rafforzare il personale dei servizi pubblici con un intervento strutturale. Poi c’è il fondo contro le ludopatie e abbiamo vincolate le risorse a queste specifiche destinazioni e rafforzato gli organismi che verificano che ciò avvenga. Abbiamo reso possibile di destinare l’8 per mille anche a interventi diretti di recupero dalle dipendenze”.

“ISTITUZIONI UNITE PER LIBERARE CHI È CADUTO IN GIOGO DIPENDENZE”

“La presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella testimonia l’impegno corale di tutte le istituzioni per liberare chi è caduto nel giogo della dipendenza. Sono grata al Santo Padre per le parole di speranza e incoraggiamento che ci ha rivolto dopo la storica udienza che ci ha concesso in Vaticano il 26 giugno nella giornata contro le droghe”. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervenendo all’apertura dei lavori della Settimana conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso a Roma.

MATTARELLA: “LOTTA ALLE DIPENDENZE SIA IMPEGNO CORALE”

“La tragedia delle dipendenze, come l’ha chiamata l’onorevole Mantovano pocanzi, la tragedia delle vite distrutte dalla droga e dalla perversa presenza e opera della criminalità organizzata- ha sottolineato Mattarella- richiede un impegno consapevole, articolato costantemente aggiornato, un impegno costante nella determinazione. Richiede anche un impegno corale: vorrei accostare lo slogan di questa conferenza, ‘Insieme si può’, con le parole che ha usato la presidente del Consiglio, nessuno si troverà solo su questo fronte. È un impegno di grande importanza, perché è un fronte di libertà, come ha ricordato nel suo videomessaggio Papa Leone XIV, affinché i giovani siano liberi, protagonisti e responsabili, protagonisti della loro vita e del loro futuro”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla settima Conferenza nazionale delle dipendenze, in corso a Roma

“Per tutte queste ragioni- ha concluso il Capo dello Stato- vorrei concludere ringraziando quanti si impegnano con passione nell’azione di contrasto alla dipendenza e nell’opera così preziosa di recupero delle vittime”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)