Il film “Prima vittoria” tratto dal romanzo di James Bassett oggi su Rai Movie: la trama

Il film “Prima vittoria” con John Wayne, Patricia Neal, Tom Tryon, Paula Prentiss, Brandon De Wilde, Dana Andrews stasera su Rai Movie: la trama

Dopo l’attacco a Pearl Harbor, il capitano Rockwell Torrey viene riassegnato al comando di una flotta nel Pacifico, dove affronta le sfide della guerra e cerca di ricostruire il rapporto con il figlio, anche lui ufficiale. Mentre la Marina americana si prepara a contrastare l’avanzata giapponese, Torrey deve gestire tensioni personali, rivalità tra ufficiali e una nuova relazione con l’infermiera Maggie Haynes. Tra operazioni militari e drammi familiari, la sua leadership viene messa alla prova in uno dei momenti più critici del conflitto.

E’ la trama del film “Prima vittoria”, che ha ricevuto una candidatura agli Oscar per i migliori effetti speciali, in onda venerdì 7 novembre 2025 alle 21:20 su Rai Movie.

Nel cast: John Wayne, Patricia Neal, Tom Tryon, Paula Prentiss, Brandon De Wilde, Dana Andrews, Stanley Holloway, Burgess Meredith, Franchot Tone, Slim Pickens.