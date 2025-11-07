Il film “Parker” dal romanzo di Donald E. Westlake stasera su Rai 2: la trama

Tratto dal romanzo di Donald E. Westlake ‘Flashfire: fuoco a volontà’, stasera su Rai 2 in onda il film “Parker”: ecco la trama

Un ladro professionista con un codice etico unico viene tradito dalla sua squadra e lasciato per morto. Sopravvissuto all’attacco, assume una nuova identità e forma un’alleanza inaspettata con una donna del posto, un’agente immobiliare che conosce bene la città e non ha nulla da perdere. Insieme, pianificano di rubare il bottino dell’ultimo colpo della sua ex squadra, cercando vendetta e giustizia.

E’ la trama del film “Parker” in onda venerdì 7 novembre 2025 in onda alle 21:20 su Rai 2. Nel cast: Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins jr., Wendell Pierce, Daniel Bernhardt, Patti Lupone.