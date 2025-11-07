Francesco Paparo combatterà per il titolo Silver EBU

Sabato 8 novembre, allo storico PalaLido-Allianz Cloud di Milano, il campione d’Italia dei pesi superpiuma Francesco Paparo difenderà il titolo contro Catalin Ionescu

Sabato prossimo 8 novembre, allo storico PalaLido-Allianz Cloud (5.300 posti) di Milano, il campione d’Italia dei pesi superpiuma Francesco Paparo (24 anni, 11 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta) difenderà il titolo contro Catalin Ionescu (28 anni, 16 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte) sulla distanza delle 10 riprese nel corso della manifestazione The Art of Fighting. Indipendentemente dal risultato di questa sfida, il Francis Boxing Team di Rho, nella città metropolitana di Milano, sta lavorando per concretizzare il combattimento tra Francesco Paparo e lo spagnolo Juan Felix Gomez per il titolo Silver dei pesi superpiuma della European Boxing Union:

“La sfida per il titolo Silver non dipende dall’esito del match tricolore – spiega Francis Rizzo, allenatore nonché zio di Paparo – perché l’EBU è una federazione diversa con la propria classifica che riguarda i pugili di tutta Europa. Per concretizzare il combattimento tra Paparo e Gomez si deve trovare la sede, ma penso che si farà in Italia nei primi mesi del prossimo anno. Gomez è un ottimo pugile ed è classificato numero 12 in Europa dall’EBU mentre Paparo è numero 17. Fino a qualche mese fa, Francesco era numero 26. Questo significa che gli addetti ai lavori europei lo stanno seguendo ed hanno capito che ha fatto dei progressi. Vincere il titolo Silver è importante perché garantisce di essere classificato numero 4 dall’EBU e quindi il percorso per sfidare il campione d’Europa diventa più breve. In questo momento, il campione d’Europa dei pesi superpiuma è il britannico Ryan Garner. L’EBU esiste dal 1948 ed ha un grande prestigio a livello globale tanto che diventare campione d’Europa per molti pugili è un punto di arrivo. L’EBU è anche tra i fondatori del World Boxing Council e quindi i dirigenti WBC conoscono i campioni d’Europa e li tengono in considerazione come possibili sfidanti al titolo mondiale. Il titolo Silver, invece, è stato creato nel settembre 2023 per sostituire due titoli: quello dell’Unione Europea e quello dei paesi non facenti parte dell’Unione Europea. Juan Felix Gomez è un ottimo pugile, con un record di 15 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte, è mancino, è stato premiato ‘Miglior pugile spagnolo del 2023’ da Espabox, ma sono convinto che sia alla portata di Francesco. Sicuramente, ingaggerò degli sparring partners mancini per Francesco. Combattere contro un mancino è sempre problematico, ma Paparo ne ha già affrontati e battuti un paio”.

Soprannominato El Mago, Juan Felix Gomez ha già vinto il titolo europeo dei pesi superpiuma, superando ai punti il prossimo avversario di Paparo: Catalin Ionescu. Entrambi i pugili sono finiti al tappeto una volta, ma la vittoria di Gomez è stata evidente sui cartellini dei tre giudici: 114-112, 116-110 e 115-111. Gomez ha difeso due volte la cintura europea con un bilancio di un pareggio e una sconfitta. Gomez ha anche combattuto in Italia, contro un avversario di Francesco Paparo: nel 2021 a Reggio Emilia ha sconfitto Nicola Henchiri conquistando il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. In questo caso, i cartellini dei tre giudici indicano che Gomez ha dominato: 119-108, 119-107 e 118-108. Nel combattimento precedente, El Mago era diventato campione di Spagna dei pesi superpiuma superando Diego Valtierra. Contro Nicola Henchiri, Francesco Paparo ha vinto due volte prima del limite. In definitiva, Juan Felix Gomez ha già dimostrato ampiamente il suo valore e sarebbe un avversario difficile per chiunque. Contro Francesco Paparo darà sicuramente il massimo per risalire nella classifica EBU e questo significa che il match dovrebbe essere spettacolare.

“Sto parlando di questo match perché la notizia della trattativa è già uscita – conclude Francis Rizzo – ma non sono ancora ufficiali la sede e la data. Inoltre, fino a sabato prossimo dobbiamo essere concentrati sul match contro Catalin Ionescu. Sarà un combattimento impegnativo per Francesco che deve confermarsi campione d’Italia dei pesi superpiuma. Mi dicono che la prevendita stia andando bene, ma ci sono ancora dei biglietti: venite tutti al PalaLido-Allianz Cloud per fare il tifo per Francesco”.