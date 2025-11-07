Esplosione in una moschea a Giacarta, in Indonesia: decine i feriti

Sangue in Indonesia, esplosione in una moschea di Giacarta: decine i feriti. Il boato prima della preghiera del venerdì. Indaga la polizia

Almeno 54 persone sono rimaste ferite a Jakarta, in Indonesia, dopo l’esplosione che ha interessato una moschea all’interno di una scuola. A fornire il bilancio, la polizia locale, che ha già avviato le indagini. Come mostrano le immagini trasmesse dall’emittente KompasTv, il complesso scolastico – situato nel quartiere settentrionale di Kelapa Gading – è stata circondata da mezzi delle forze dell’ordine e dalle ambulanze, impegnate a trasportare i feriti negli ospedali. Uno dei testimoni a KompasTv ha riferito che il boato è stato avvertito dai fedeli musulmani che, intorno a mezzogiorno ora locale – le otto in Italia – si stavano radunando per la preghiera del venerdì. Ancora ignote le cause dell’esplosione. L’Indonesia è il primo paese al mondo per popolazione musulmana, oltre 240 milioni, che costituiscono quasi il 90% dei suoi abitanti.

