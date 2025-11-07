Esplode palazzina a Rivarolo Canavese: sventrato un appartamento

Un appartamento sventrato a Rivarolo Canavese, ci sono feriti gravi e 5 famiglie sfollate: al vaglio l’ipotesi di una fuga di gas

Un forte boato stamattina intorno alle 7 ha sconvolto gli abitanti di Rivarolo Canavese, a 30 chilometri da Torino, dove c’è stata una forte esplosione in una palazzina a tre piani. Lo scoppio ha letteralmente sventrato un appartamento e due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Il sindaco Martino Zucco Chinà, contattato dalle testate locali, ha fatto sapere che sono state immediatamente sfollate cinque famiglie.

I FERITI, CHI SONO

Le due persone ferite sarebbero una coppia di anziani di 70 anni che viveva al secondo piano, nell’alloggio sventrato. Quello in condizioni peggiori è stato elitrasportato dai soccorritori del 118, per fortuna entrambi non risultano in pericolo di vita. Secondo le testimonianze raccolte, a seguito dell’esplosione sono stati scagliati a terra vetri, ringhiere dei balconi, arredi e l’intero muro della cucina. Sono intervenuti i vigili del fuoco e varie ambulanze del 118.

L’IPOTESI DI UNA FUGA DI GAS

“L’area ora è stata messa in sicurezza- ha spiegato poi ai cronisti il primo cittadino- Ci sono indagini in corso ma, con ogni probabilità, è stata provocata dalla bombola di gas della cucina”. In corso le indagini di carabinieri e vigili del fuoco per ricostruire l’accaduto.

