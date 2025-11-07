Elon Musk si prepara a diventare “il primo trilionario del mondo”

L’assemblea degli azionisti di Austin ha approvato il più grande pacchetto retributivo della storia per il Ceo-fondatore Elon Musk. Ma ci sono delle condizioni per ottenerlo, ecco quali

Tesla annuncia che gli azionisti hanno votato per approvare il più grande pacchetto retributivo della storia per il Ceo Elon Musk, in un accordo del valore di 1.000 miliardi di dollari in 10 anni. Secondo il piano dell’azienda, in sostanza, “Elon Musk è destinato a diventare il primo trilionario del mondo”, come titola il Washington Post, e a mantenere la guida dell’azienda per il prossimo decennio.

OLTRE IL 75% DEGLI AZIONISTI A FAVORE DELL’ACCORDO DA 1.000 MILIARDI DI DOLLARI

Il maxi stipendio verrà erogato in una serie di pagamenti nell’arco di 10 anni, ma è condizionato dal raggiungimento, da parte di Tesla, di precisi performance e parametri di riferimento, tra cui anche la vendita di un milione di robot umanoidi.

L’annuncio dell’esito del voto, per quello che si prefigura come “il più grande pacchetto retributivo nella storia aziendale”, è arrivato giovedì sera, a conclusione dell’assemblea annuale degli azionisti che si è tenuta nella sede di Tesla, ad Austin. Oltre il 75% degli azionisti ha votato a favore, ha dichiarato Brandon Ehrhart, consigliere generale dell’azienda, durante l’assemblea degli azionisti di Tesla, riuniti di persona e virtualmente.

LA ROBOT-DANCE DELLA VITTORIA

Dopo l’annuncio, Musk ha festeggiato la sua ‘vittoria’ sul palco davanti alla platea degli azionisti, ballando e ridendo insieme a due robot: il video dell’automa è diventato virale sui social in poche ore.Musk ha descritto i robot “Optimus”, che non sono ancora entrati in produzione di massa, come il futuro dell’azienda e dell’umanità. Ha ribadito che saranno “il prodotto più grande di tutti i tempi” e ha suggerito che potrebbero essere utilizzati in qualsiasi ambito, dalla sanità alle carceri.

“Quello che stiamo per intraprendere non è solo un nuovo capitolo sul futuro di Tesla, ma un libro completamente nuovo”: ha commentato poco prima della robot-danza.

IL PATRIMONIO DI MUSK, NONOSTANTE LA CRISI TESLA

Musk è già la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di circa 473 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. L’accordo di compensazione potrebbe contribuire a rendergli un patrimonio di 1.000 miliardi di dollari o più. Come spiega l’emittente americana Nbc News, la ricchezza di Musk è aumentata quest’anno, “nonostante il grave danno al marchio Tesla tra i consumatori di sinistra, causato dalla sua adesione a politiche di destra in tutto il mondo e dal suo lavoro presso il Dipartimento per l’Efficienza Governativa durante l’amministrazione Trump”. Nella prima metà dell’anno infatti Tesla ha subìto un calo dei ricavi in tutto il Globo, “mentre i manifestanti anti-Musk hanno picchettato gli showroom Tesla per denunciare il suo ruolo nei tagli agli aiuti esteri e ad altre spese governative”.

Il voto degli azionisti, alla luce della crisi dell’azienda, ha un enorme valore perché conferma la fiducia nei confronti del fondatore di Tesla. “Ora, Musk sta cercando di risollevare le sorti dell’azienda concentrandosi sullo sviluppo di robot che un giorno potrebbero lavorare come domestici e sull’implementazione di robotaxi potenzialmente in grado di guidare senza l’intervento umano”, spiega Nbc News, anche se, per il momento, nessuna opzione è ancora realtà: “Tesla ancora non accetta ordini per i droidi e i suoi prototipi di robotaxi hanno ancora dipendenti a bordo per motivi di sicurezza”.

Ma c’è anche chi interpreta la decisione una messa alla prova di Musk e del suo genio che “non otterrà nulla se non accrescerà il valore dell’azienda”.

CHE RISULTATI DEVE OTTENERE MUSK PER AVERE UN TRILIONE DI DOLLARI?

Gli obiettivi principali del piano di remunerazione delineano un percorso per Tesla per raggiungere un’enorme capitalizzazione di mercato. Musk dovrà far crescere la capitalizzazione di mercato di Tesla da circa 1.000 miliardi di dollari attuali a 8.500 miliardi di dollari entro il 2035. Dovrà inoltre investire nell’azienda per almeno sette anni e mezzo e contribuire allo sviluppo di un piano di successione a lungo termine. Con l’aumento del valore dell’azienda, aumenterà anche il valore delle azioni e, di conseguenza, il suo patrimonio.

Inoltre, per guadagnare un ulteriore 12% delle azioni di Tesla nel prossimo decennio, Musk dovrà anche garantire la “consegna” di 20 milioni di veicoli elettrici Tesla agli acquirenti, 10 milioni di abbonamenti attivi di guida autonoma completa, 1 milione di robot umanoidi e impiegare 1 milione di robotaxi in servizi commerciali. Ci si aspetta inoltre che l’azienda raggiunga i 400 miliardi di dollari di utili effettivi per quattro trimestri consecutivi. Gli utili effettivi per il terzo trimestre del 2025 sono stati di 4,2 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto all’anno precedente.

Nella sua proposta, l’azienda ha osservato che le tappe previste “saranno straordinariamente difficili e impegnative per Tesla e per Musk personalmente”. Se questi obiettivi finanziari venissero raggiunti, Tesla varrebbe quasi quanto Meta, Microsoft e Alphabet, la società madre di Google, messe insieme.

Come gli azionisti di Tesla hanno messo Elon Musk sulla strada per diventare il primo triliardario al mondo

È stato approvato un pacchetto di compensi sbalorditivo, ma cosa deve fare Musk per raccoglierne tutti i frutti?

Ora che gli azionisti di Tesla hanno approvato un piano per offrire a Elon Musk quasi 1.000 miliardi di dollari, il tempo stringe per far sì che l’azienda valga otto volte di più di quanto non valga oggi.

Se Musk riuscisse a far crescere Tesla fino a oltre 8.000 miliardi di dollari di valore per gli azionisti nel prossimo decennio, sarebbe sulla buona strada per diventare il primo triliardario al mondo.

Oltre il 75% degli azionisti ha votato a favore dello storico piano di remunerazione durante una votazione presso la sede centrale dell’azienda ad Austin giovedì. Dopo la votazione, Musk è salito sul palco e ha ballato dopo l’annuncio della notizia.

“Non è solo un nuovo capitolo per Tesla”, ha detto Musk. “È un nuovo libro”.

L’approvazione del pacchetto dimostra la fiducia degli azionisti nel fatto che il miliardario Musk possa guidare la casa automobilistica in un’era dominata dall’intelligenza artificiale e dalla robotica. Se l’approvazione fosse stata respinta, Tesla avrebbe rischiato di perdere un leader che un tempo aveva reso il nome dell’azienda sinonimo di veicoli elettrici.Tuttavia, lo status di Musk come primo triliardario al mondo dipenderà dal raggiungimento degli ambiziosi traguardi previsti dal piano di remunerazione. Per riuscirci, dovrà guidare Tesla a 8,5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, otto volte il suo valore attuale. Dovrà inoltre implementare milioni di veicoli autonomi e robot umanoidi e sostenere i profitti dell’azienda nell’ordine di centinaia di miliardi nel prossimo decennio.

Quindi, dove andranno Musk e Tesla da qui?

Alcuni sostengono che Musk potrebbe comunque guadagnare miliardi anche se non raggiungesse tutte queste tappe.

A novembre, il patrimonio netto di Musk ammontava a 460 miliardi di dollari, il più alto al mondo, secondo il Billionaire Index di Bloomberg.

Le sfide di Tesla e una nuova sede aziendale

Il voto è una clamorosa vittoria per Musk, a dimostrazione che gli investitori hanno ancora fiducia in lui, nonostante Tesla stia lottando contro il crollo di vendite, quote di mercato e profitti, in gran parte dovuto a Musk stesso.

Gli acquirenti di auto hanno abbandonato l’azienda dopo che Musk si è avventurato in politica negli Stati Uniti e in Europa e ha diffuso teorie del complotto.

Il voto è arrivato solo tre giorni dopo un rapporto dall’Europa che mostrava un nuovo crollo delle vendite di auto Tesla il mese scorso, con un calo del 50% in Germania.

Tuttavia, molti investitori di Tesla considerano Musk una sorta di uomo dei miracoli, capace di imprese imprenditoriali straordinarie, come quando ha salvato Tesla dall’orlo della bancarotta sei anni fa, trasformandola in una delle aziende più preziose al mondo

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)