Arriva anche in Italia la traduzione in tempo reale sugli Airpods di Apple

La traduzione in tempo reale sugli Airpods di Apple arriva anche in Italia: l’attesissima funzione era stata ritardata per i Paesi Ue

Apple semplifica la comunicazione tra persone che non parlano la stessa lingua e conferma l’arrivo della traduzione in tempo reale sugli Airpods anche in Europa, Italia compresa. Sarà disponibile dal mese prossimo “su AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4”. Un’esperienza che si basa sull’intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino e che abbatte i muri in caso di viaggi all’estero, meeting di lavoro o amici lontani.

La traduzione simultanea – una volta abilitata sul proprio dispositivo – funziona sia nel caso in cui entrambi gli interlocutori indossino Airpods, sia nel caso uno dei due non li possegga. Nel primo, la Traduzione Live offre un’esperienza fluida grazie anche alla “cancellazione attiva del rumore che aiuta ad abbassare il tono della voce dell’altra persona, facilitando la concentrazione sulla traduzione e mantenendo la conversazione naturale”. Nel secondo caso, “gli utenti possono semplicemente visualizzare una trascrizione live nella lingua dell’altra persona sul proprio iPhone“. Apple fa sapere che “la Traduzione Live è integrata anche in Messaggi”.

“La traduzione in tempo reale è disponibile in inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, italiano, cinese (mandarino semplificato e tradizionale), giapponese e coreano quando si utilizzano gli AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o AirPods 4 con ANC abbinati a un iPhone con Apple Intelligence e il software più recente”, scrive Apple.

L’azienda spiega anche il perché del ritardo nei Paesi Ue: “La traduzione in tempo reale sugli AirPods è stata ritardata per gli utenti nell’Ue a causa del lavoro di progettazione aggiuntivo necessario per conformarsi ai requisiti del Digital Markets Act“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)