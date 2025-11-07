Airc e i “Giorni della ricerca” a “Elisir” oggi su Rai 3

Stamani su Rai 3 Airc e i “Giorni della ricerca” a “Elisir”. In sommario il cancro alla tiroide e i danni del fumo

È interamente dedicata all’Airc e alla ricerca sul cancro la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 7 novembre alle 10.55 su Rai 3.

In apertura obiettivo sul tumore alla tiroide che ha origine dalla trasformazione delle cellule di questa ghiandola, posta nel collo appena sotto la cartilagine tiroidea. Quali sono gli esami per tenere la tiroide sotto controllo e per fare prevenzione? Se ne parla in studio con Rossella Elisei, docente di Endocrinologia all’Università di Pisa, ricercatrice Airc. A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, Alessandra Lugo, ricercatrice dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, si soffermerà sull’effetto negativo del fumo e spiegherà come fumare causi gravi danni alla salute, aumentando il rischio di tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie, compromettendo anche la pelle, la fertilità e la salute orale.

Nella rubrica “Abc della salute” si farà chiarezza sulla resilienza, la capacità di adattarsi positivamente alle avversità, come nel caso di una diagnosi di tumore, riuscendo a riorganizzare la propria vita e uscendone rafforzati. Resilienti si nasce o si può diventare? Risponderà Letizia Lafuenti, psiconcologa al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.