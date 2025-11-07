A Milano due ragazzini investiti a distanza di poche ore: uno è gravissimo

A Milano due ragazzini investiti: un 12enne è in fin di vita dopo essere stato travolto da un furgone in via Verro. Un bambino di 9 anni investito in piazza Durante, l’autista non si è fermato

Grave incidente stradale nel quartiere Vigentino di Milano. Un ragazzino di circa 12 anni è stato travolto da un furgone in via Verro nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il ragazzino stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando è stato investito dal furgone.

Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato e ha prestato i primi soccorsi, attivando il 112. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Il ragazzo incosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi e, viste le condizioni gravissime, è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le autorità competenti hanno avviato i rilievi e le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’impatto

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo oltre al fatto che sono giudicate “gravissime”. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, il suo quadro clinico sarà monitorato costantemente. Sarà rivalutato dai medici per un eventuale intervento chirurgico. Per ora la sua prognosi resta riservata.

Il 12enne, che ora lotta per la vita, abita poco distante dal luogo dell’incidente, è stato travolto mentre attraversava la strada. La madre, arrivata sul posto con il padre, è incinta all’ottavo mese..

UN SECONDO RAGAZZINO INVESTITO A MILANO, IL CONDUCENTE NON SI È FERMATO

In serata un altro investimento e questa volta il conducente si è dato alla fuga: un bambino di 9 anni è stato investito in piazza Durante, non lontano da via Padova, periferia nord della città. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L’auto non si è fermata ed ora il pirata è ricercato dalla polizia municipale.

