A “Geo” oggi su Rai 3 storie e disavventure dei mammiferi marini

A “Geo” su Rai 3 storie e disavventure dei mammiferi marini. Ospite del programma Maddalena Jahoda, biologa marina dell’Istituto Tethys

I mammiferi marini si riproducono molto lentamente e vivono a lungo e anche per questo, ogni individuo è particolarmente prezioso. Di questo si parla in apertura a Geo – il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi – nella puntata di venerdì 7 novembre, alle 16.20 su Rai3.

Si affronterà poi il grave problema delle collisioni tra navi e grandi cetacei. Secondo una approfondita ricerca, questo potrebbe portare ad un significativo declino della popolazione di balenottere nel Mediterraneo, anche la scorsa estate, purtroppo, ci sono stati diversi casi di cetacei feriti da collisioni con imbarcazioni. Per raccontare le storie di alcuni di loro, sarà in studio Maddalena Jahoda, biologa marina dell’Istituto Tethys.