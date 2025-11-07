A “FarWest” su Rai 3 un’inchiesta sul sistema del tax credit per il cinema

A “FarWest” stasera su Rai 3 un’inchiesta sul sistema del tax credit per il cinema. Poi, l’eredità Agnelli e la crisi del lusso

Un’inchiesta sul sistema del tax credit, alla luce dell’indagine giudiziaria che scuote il cinema italiano: la propone “FarWest” la trasmissione di Salvo Sottile in onda venerdì 7 novembre alle 21.25 su Rai 3. L’inchiesta ricostruisce il meccanismo tra successi, opacità e mancanza di controlli che hanno permesso a produzioni fantasma di ottenere milioni di euro senza mai arrivare in sala. Un viaggio dentro le pieghe del finanziamento pubblico alla cultura — dal ruolo di Cinecittà alla gestione dei fondi ministeriali — per capire come si è arrivati allo scandalo di oggi.

A seguire, l’inchiesta che vede John Elkann indagato a Torino per truffa ai danni dello Stato nell’ambito dell’eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Nuovi documenti riaprono il tema delle volontà testamentarie dell’Avvocato Agnelli e il ruolo del figlio Edoardo.

“FarWest” indaga infine sul mercato del lusso che mostra i primi segni di crisi: diminuiscono gli acquisti, aumentano i prezzi e cresce la compravendita di capi e accessori di seconda mano. Un settore in trasformazione, dove dietro borse e abiti firmati si nascondono truffe, falsi e raggiri ai danni dei consumatori.

“FarWest” è un programma di Salvo Sottile, realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.