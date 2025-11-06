Tragedia ad Arignano, in provincia di Torino: scontro tra auto e scuolabus, 1 morto e 20 feriti

Scontro tra auto e scuolabus: un morto e venti feriti. L’incidente questa mattina ad Arignano, nel Torinese: coinvolti una cinquantina di studenti

Tragedia questa mattina ad Arignano, in provincia di Torino, dove un’auto e un autobus si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Nell’impatto ha perso la vita il conducente della vettura.

A bordo del bus, che trasportava circa cinquanta persone, una ventina di passeggeri – per lo più studenti diretti a scuola – hanno riportato contusioni e lievi ferite. Nessuno di loro, secondo le prime informazioni, sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero con più ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. È stato attivato anche l’elisoccorso regionale.

