Stasera su Rai 4 “Ritorno in Paradiso” con “Clima assassino”

Stasera su Rai 4 in onda in prima serata l’episodio “Clima assassino” per “Ritorno in Paradiso” e a seguire “Oltre il Paradiso”
Doppio appuntamento con le serie “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”, in onda giovedì 6 novembre 2025 dalle 21.20 su Rai 4.
Nell’episodio “Clima assassino”, di notte, un gruppo di ambientalisti s’incatena a un escavatore per protesta. Il mattino seguente, uno di loro viene ritrovato morto, ma le telecamere di sicurezza mostrano che in quell’area non è entrato nessuno.
A seguire, in “Oltre il Paradiso”, un uomo viene scoperto senza vita, privo di documenti e con una pagina di un libro di Charles Dickens in un calzino, all’interno di un cerchio disegnato in un campo di grano. L’Ispettore Goodman si trova di fronte a un caso apparentemente insolubile.