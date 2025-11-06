Segreti da rubare ne “Il potere dei soldi” su Rai Movie: la trama del film

Il film “Il potere dei soldi”, diretto da Robert Luketic e in onda giovedì 6 novembre alle 21.10 su Rai Movie. Nel cast Harrison Ford, Liam Hemsworth: la trama

Il giovane inventore Adam viene licenziato dall’impresa per cui lavora e per vendicarsi organizza una grande festa pagata con la carta di credito aziendale. Il suo ex capo, anziché denunciarlo, lo convincerà a infiltrarsi in una società concorrente per impossessarsi dei progetti futuri: ben presto Adam si ritroverà da solo contro tutti. È il film “Il potere dei soldi”, diretto da Robert Luketic e in onda giovedì 6 novembre alle 21.10 su Rai Movie. Nel cast Harrison Ford, Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard, Richard Dreyfuss.