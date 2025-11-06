Sangiuliano come Trump: indossa cappellino rosso con la scritta “Make naples great again”

L’ex ministro della Cultura Sangiuliano, capolista di Fratelli d’Italia alle prossime Regionali in Campania, come Trump: indossa cappellino rosso con la scritta “Make naples great again”

Cappellino rosso – lo stesso indossato da Donald Tump in più occasioni – ma questa volta con la scritta “Make Naples great again”: ad indossarlo è stato Gennaro Sangiuliano durante alcuni incontri elettorali che si sono tenuti a Napoli. L’ex ministro della Cultura è capolista di Fratelli d’Italia alle prossime Regionali in Campania.

“Dopo anni di sinistra e di inciuci deluchiani vogliamo dare una nuova luce alla nostra Regione e al nostro capoluogo”, scrive su Instagram il giornalista. E sottolinea: “Voglio abbracciare a pieno il motto del movimento MAGA statunitense, però dandogli un tocco partenopeo: Make Naples Great Again!”. Quattro parole che per Sangiuliano riassumono un solo concetto: “Lavoriamo affinché Napoli e la sua provincia tornino ad essere grandi”.

