“Salute e sicurezza… insieme!”, al via la terza edizione del concorso Inail

“Salute e sicurezza… insieme!”, al via la terza edizione del concorso nazionale Inail che si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP

Sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando la creatività come strumento educativo e di cittadinanza attiva. È questo l’obiettivo della terza edizione del concorso nazionale “Salute e sicurezza… insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola” indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con l’Inail. Inserita nel quadro delle politiche di promozione della cultura della prevenzione, l’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP, che potranno inviare cortometraggi, fumetti, rappresentazioni grafiche o canore, reel e spot, ma anche proposte per rendere più moderni i dispositivi di protezione individuale (dpi) o per iniziative di sensibilizzazione.

Calderone: “Con questo concorso diamo spazio alla voce degli studenti”. “Educare alla sicurezza significa educare al rispetto, alla responsabilità e alla consapevolezza”, ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “Con questo concorso diamo spazio alla voce degli studenti per stimolarli a riflettere insieme al corpo docente e a proporre visioni nuove e consapevoli su un tema che riguarda il loro presente e il loro futuro. Vogliamo coinvolgerli in un percorso creativo che li renda protagonisti di una cultura della prevenzione che deve iniziare proprio tra i banchi di scuola”.

Valditara: “La scuola è il primo presidio in cui insegnare e garantire la sicurezza sul lavoro”. “La sicurezza sul lavoro è un valore imprescindibile – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – e la scuola è il primo presidio in cui deve essere insegnata e garantita. Per questo motivo– ha sottolineato – abbiamo previsto, nelle nuove Linee guida per l’educazione civica, la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro come parte integrante del percorso formativo e abbiamo introdotto regole più stringenti per le aziende che ospitano i ragazzi impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Abbiamo inoltre esteso la copertura assicurativa Inail a tutto il personale scolastico e agli studenti anche per gli incidenti in itinere casa-stage. In questa stessa direzione va il concorso bandito, che coinvolge studentesse e studenti in un percorso di sensibilizzazione, responsabilità e rispetto delle regole necessarie per la propria e altrui sicurezza”.

D’Ascenzo: “Iniziativa preziosa che rafforza il legame tra il contesto scolastico e quello lavorativo”. “Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare anche alla terza edizione del concorso – ha aggiunto il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – una preziosa iniziativa che contribuisce in maniera significativa al rafforzamento del legame tra il contesto scolastico e quello lavorativo. La sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello dell’Istruzione e del Merito – ha sottolineato – consente di veicolare efficacemente i temi della prevenzione verso le nuove generazioni sulle quali è indispensabile insistere per gettare le basi di un mondo del lavoro sempre più sicuro e sostenibile”.

Gli elaborati entro il 2 marzo 2026. Ai partecipanti è richiesto un progetto creativo, libero nella forma, che racconti e promuova il valore della prevenzione in materia di sicurezza. Si possono realizzare cortometraggi, fumetti, rappresentazioni grafiche o canore, reel, spot e proposte per rendere più moderni i dpi o per iniziative di sensibilizzazione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 2 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando disponibile al link indicato in basso. Ai tre progetti migliori saranno assegnati premi in denaro da utilizzare per l’acquisto di materiale utile a consolidare le iniziative dell’istituto in tema di salute e sicurezza: 3mila euro al primo classificato, 2mila euro al secondo e mille euro al terzo. La Commissione potrà inoltre attribuire una menzione speciale a un massimo di due ulteriori progetti.