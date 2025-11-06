Oroscopo di oggi, giovedì 6 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 6 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La nostalgia, qualche disguido nella coppia o una relazione che ci sfugge ci rendono più teneri. Non abbiamo timore di mostrare la nostra fragilità. Teniamoci alla larga dal tavolo verde, non commettiamo imprudenze, coccoliamoci con ciò che ci fa piacere.
Toro
Mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista diversi in una storia. Ravviviamo la passione che ci ha unito, invece di ipotizzare il peggio. Per far tesoro dei segnali che possono arrivare del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci a guardare.
Gemelli
Grazie alla Luna, abbiamo il controllo della situazione. Stiamo bene con noi stessi. Per stare ancora meglio, facciamo qualcosa per gli altri. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo.
Cancro
Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con i parenti, possibili emicranie. Imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia. Non imponiamoci rigide tabelle di marcia.
Leone
Se la giornata è una bellezza, buona parte del merito va alla Luna in Ariete e alla forza che immancabilmente ci infonde. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare.
Vergine
Alle prese con pensieri e riflessioni, nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo l’alimentazione e i ritmi.
Bilancia
L’intesa di coppia mostra i suoi lati deboli. Divergenze in merito a questioni domestiche e di denaro. Troviamo un punto di incontro. L’amore non manca, ma ravviviamo la quotidianità, se avvertiamo un senso di stanchezza o di noia.
Scorpione
Non tutte le faccende che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile avere a che fare con gli altri, proviamo pure a fare da soli: torneremo sui nostri passi.
Sagittario
La forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che ci ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti. Ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere.
Capricorno
Pungenti gli strali lanciati da Venere a Giove. Nelle discussioni con chi amiamo, adoperiamo il nostro senso logico e controlliamo l’emotività. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi.
Acquario
Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa? Tutto bene, se siamo soli, ma se abbiamo già qualcuno vicino, pensiamoci su. Bisogno d’indipendenza o piacere di essere in due? Siamo spesso indecisi, specie se il caso ci mette lo zampino.
Pesci
Rilassiamoci immergendoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri passatempi, sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: evitiamo di fantasticarci sopra.