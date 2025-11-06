Intelligenza artificiale e limiti etici a “Geo” oggi su Rai 3

Intelligenza artificiale e limiti etici a “Geo”, il programma in onda oggi pomeriggio su Rai 3. Ospite Padre Paolo Benanti

L’intelligenza artificiale può diventare amica, anzi, la migliore amica dell’uomo? A “Geo” – il programma di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 6 novembre alle 16.10 su Rai 3 – se ne parla con Padre Paolo Benanti, per cercare di capire quali limiti, tecnologici ma soprattutto etici, diventino necessari per conservare l’umanità. Padre Benanti – francescano e professore della Pontificia Università Gregoriana – si occupa di bioetica ed etica delle tecnologie, ed è presidente della Commissione AI per l’informazione per il Governo italiano e membro del comitato consultivo delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale.