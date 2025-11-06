Il marchigiano Bartocci eletto tra migliori under 40 d’Europa nel 2025

Il panorama del food accoglie un nuovo protagonista tra i suoi ambasciatori Made in Italy d’eccellenza: Daniele Bartocci, giovane professionista food marchigiano

Il panorama del food accoglie un nuovo protagonista tra i suoi ambasciatori Made in Italy d’eccellenza: Daniele Bartocci, giovane professionista food marchigiano con una solida esperienza nel settore agroalimentare, è stato inserito nella prestigiosa classifica internazionale “Top 40 Under 40” dell’edizione 2025, promossa dai Business Elite Awards.

Un riconoscimento che va oltre il merito personale, diventando simbolo del valore che il Made in Italy continua a esprimere nel panorama globale. La tradizionale cerimonia annuale si terrà a novembre nella cornice esclusiva del The St. Regis di Roma (l’edizione 2024 del premio si era tenuta a Parigi), alla presenza di figure istituzionali europee e dei più brillanti professionisti under 40 del mondo del business, imprenditoria e dell’innovazione.

Bartocci, impegnato oggi al servizio di un noto brand agroalimentare Made in Marche e già inserito nella Top30 BarAwards 2025 (tra i migliori brand ambassador canale horeca), ha commentato con entusiasmo: “Essere incluso in questo ranking mondiale è per me un traguardo straordinario. Lo dedico ai giovani italiani che scelgono di restare, investire nel proprio Paese e costruire valore con passione, tenacia e sacrificio.” Un messaggio che riflette il desiderio di promuovere una cultura manageriale radicata nel territorio e orientata all’innovazione.

Volto noto anche al grande pubblico, già visto in varie rubriche radio e tv e anche come giudice al Premio Emergente Chef/Pizza/Sala 2025 nonché al programma King of Pizza (talent-show della Nazionale Italiana Pizzaioli di Dovilio Nardi, detentrice 8 Guinness World Record), il giovane Daniele Bartocci ha saputo coniugare competenze manageriali e capacità comunicative, tenendo sempre bene a mente la sua grande credenza nei confronti del connubio sport&food che lo ha visto anche protagonista al Salone d’Onore del Coni in occasione dell’ultimo premio Andrea Fortunato e all’Overtime Festival 2025 di Macerata.

Nel corso degli anni, il suo impegno è stato riconosciuto da numerose istituzioni e realtà del settore. Tra i premi ricevuti figurano il il Food Travel Awards 2022 (premiato con Moreno Cedroni e Velenosi Vini), il Myllennium Award 2020 dedicato ai migliori talenti millennial, il Premio Parola d’Oro in Campidoglio nel 2025 per la comunicazione Responsabile e il Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana 2024. È stato inoltre premiato alla Borsa Italiana con l’Innovation Leadership Award Le Fonti 2023 come professionista d’eccellenza nel Food Business & Communication. Nel 2023, Bartocci è stato inserito tra le “100 Eccellenze Italiane” a Montecitorio, accanto a personalità di rilievo come il nutrizionista Giorgio Calabrese e il campione Gigi Buffon.