Gli episodi 5 e 6 di “Noi del Rione Sanità” stasera su Rai 1: la trama

Stasera in onda gli episodi 5 e 6 della serie tv tratta dall’opera letteraria “Noi del Rione Sanità” di Don Antonio Loffredo

Nel 2006 Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, fondò una cooperativa sociale, alimentando il sogno di trasformare un quartiere malfamato e dimenticato in un nuovo polo culturale e turistico, dove vivere e lavorare fosse possibile. Ed ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”: a partire da un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, ha elaborato un piano per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Parte da questa base reale – e dall’omonimo libro autobiografico di padre Antonio Loffredo – la serie tv “Noi del Rione Sanità”, una coproduzione Rai Fiction – Mad Entertainment – Rai Com in sei episodi in onda in prima visione su Rai 1 giovedì 6 novembre 2025.

Nell’episodio 5 Don Giuseppe guida i ragazzi a Pompei per mostrare loro un futuro possibile: trasformare il rione in una risorsa. Ma vecchi legami, nuovi amori e il ritorno della violenza di Mariano mettono tutti davanti a scelte decisive.

A seguire nell’episodio 6 il sogno di una cooperativa per rilanciare la Sanità sembra impossibile, ma Don Giuseppe e i ragazzi non mollano. Tra alleanze inaspettate, coraggio e sacrifici, il quartiere ritrova la speranza proprio mentre il boss Mariano viene fermato.