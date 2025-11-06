Ferzan Özpetek a “Splendida Cornice” stasera su Rai 3

Geppi Cucciari torna giovedì 6 novembre in prima serata alle 21.20 su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura

Geppi Cucciari torna giovedì 6 novembre in prima serata alle 21.20 su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura, dove la cultura si intreccia con l’ ironia e la satira. Tanti gli ospiti della puntata: dal regista Ferzan Özpetek anche in veste di testimonial per la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, l’attrice Valentina Lodovini, protagonista della nuova commedia di Alessandro Genovesi “Una Famiglia Sottosopra”, e il giornalista, conduttore e scrittore Giovanni Floris con il suo nuovo libro “Asini che volano.

Elogio degli italiani tra cinema e realtà”. E ancora, il divulgatore scientifico Mario Tozzi con la nuova opera letteraria dal titolo “Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità”, l’attore e regista Elio Capitani in scena con “Erano tutti miei figli” l’opera teatrale di Arthur Miller, e, in collegamento, lo “street artist” e attivista Pier Paolo Spinazzé – in arte CIBO – e Don Paolo Loro Milan, sacerdote della Diocesi di Biella. Come sempre, spazio anche alle performance dal vivo con la musica del cantautore Francesco Baccini. A Splendida Cornice, il pubblico è come sempre protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — saranno pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro sono gli esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, Riccardo Meggiato, giornalista ed esperto di cyber security e digital forensics, e la psicologa e psicoterapeuta, Chiara Venturi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini – con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini” – e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Ancora una volta “Splendida Cornice” rinnova la sfida di coniugare cultura e intrattenimento in un unico format televisivo, capace di emozionare, coinvolgere e sorprendere il pubblico.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay.. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.