“Così fan tutte” di Mozart firmata da Robert Carsen stasera su Rai 5

Stasera su Rai 5 “Così fan tutte” di Mozart firmata da Robert Carsen alla Scala, con Alexander Soddy sul podio e un cast di star internazionali

Le malinconiche geometrie d’affetti disegnate da Mozart e restituite nell’interpretazione del regista Robert Carsen e del direttore Alexander Soddy. E’ il “Così fan tutte” che chiude la Stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala, e che Rai Cultura propone in prima visione Tv giovedì 6 novembre alle 21.25 su Rai 5, preceduto da un’introduzione di Veronica Pivetti, il giorno dopo la prima in teatro. Accanto a uno dei più prestigiosi registi di oggi, e al direttore britannico dai fitti impegni tra il Covent Garden, il Metropolitan e le Opere di Stato di Vienna e Berlino, è impegnato un cast che vede Elsa Dreisig nel ruolo di Fiordiligi, Nina van Essen nel ruolo di Dorabella e Sandrine Piau in quello di Despina. Sarà invece Luca Micheletti a interpretare Guglielmo, mentre Giovanni Sala vestirà i panni di Ferrando e Gerald Finley quelli di Don Alfonso.

Titolo meno rappresentato alla Scala tra quelli della trilogia su libretti di Da Ponte, “Così fan tutte” conta tra le ultime messe in scena nel teatro milanese la leggendaria versione di Guido Cantelli che inaugurò la Piccola Scala nel 1956, l’allestimento maiolicato di Michael Hampe e Mauro Pagano più volte ripreso da Riccardo Muti a partire dal 1983 e quello pensoso di Claus Guth diretto da Daniel Barenboim nel 2014.

Datata 1790, l’opera racconta il gioco orchestrato da Don Alfonso per smascherare le illusioni amorose e mettere a nudo i desideri e i sentimenti dei protagonisti, esplora il tema della fedeltà e della sua fragilità, mettendo in scena una complessa scommessa sull’infedeltà.

La morale di “Così fan tutte” è però di natura sociale e non misogina. Le strutture del dramma giocoso di tipo goldoniano, precedente lo sviluppo della grande commedia musicale, vengono consapevolmente reimpiegate per rendere l’espressione della menzogna: la quale è comune agli uomini come alle donne, nascendo in entrambi dal medesimo ambiente e dall’abitudine a esprimersi secondo le regole del rococò galante che ingabbia la natura, gli usi, i costumi e finisce per incidere sulla stessa profondità dei sentimenti. “Lasciate tali smorfie/del secolo passato” raccomanda, senza grandi risultati, Don Alfonso.

Regia tv Arnalda Canali.