Atp Finals: Sinner nel girone con Zverev, Shelton e Aliassime o Musetti. Nell’altro girone lo spagnolo Alcaraz incontrerà Djokovic, De Minaur e Fritz

Zverev, Shelton, e uno tra Musetti e Auger-Aliassime. E’ il girone che dovrà affrontare Jannik Sinner sulla via della possibile – più che probabile – finale delle Atp Finals di Torino contro Alcaraz. Nell’altro girone lo spagnolo incontrerà Djokovic, De Minaur e Fritz. Il torneo è in programma a Torino dal 9 al 16 novembre.

L’incertezza, anche in sede di sorteggio, riguarda Musetti, la cui partecipazione è legata alla possibile vittoria nel torneo di Atene che gli permetterebbe di scavalcare in extremis l’attuale numero 8 della race, Augier Aliassime. Musetti potrebbe rientrare anche dalla porta di servizio, in caso di defezione di Djokovic. Il presidente della Federtennis aveva data per certa la sua presenza ma il serbo l’ha smentito: deciderà all’ultimo minuto.

GRUPPO BJORN BORG

Jannik SINNER

Alexander ZVEREV

Ben SHELTON

Auger Aliassime o Musetti

GRUPPO JIMMY CONNORS

Carlos ALCARAZ

Novak DJOKOVIC

Taylor FRITZ

Alex DE MINAUR

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)