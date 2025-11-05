Una super Julia Roberts in prima serata oggi su Rai Movie con “Mangia Prega Ama”

Una super Julia Roberts in prima serata su Rai Movie con “Mangia Prega Ama”. Nel cast James Franco, Javier Bardem e Richard Jenkins: la trama del film

Rai Movie propone per la prima serata di mercoledì 5 novembre, alle 21.10, Julia Roberts in “Mangia Prega Ama”. Basato sul bestseller autobiografico di Elizabeth Gilbert, “Mangia Prega Ama”, diretto da Ryan Murphy, racconta la storia di Liz Gilbert, una scrittrice newyorkese interpretata da Julia Roberts che, dopo un doloroso divorzio, intraprende un viaggio in Italia, India e Indonesia alla ricerca di sé stessa.

Temi come la convivialità, la spiritualità e l’amore sono al centro del percorso intrapreso dalla protagonista. Ciascuna tappa in uno di questi paesi corrisponde alla riscoperta di una parte di sé e il cibo, che ha un ruolo centrale nel soggiorno italiano, rappresenta la metafora della riscoperta del piacere di vivere. Nel cast James Franco, Javier Bardem e Richard Jenkins.