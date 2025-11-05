Tom Brady si è fatto clonare il cane

Tom Brady s’è fatto clonare il cane: Junie sarebbe un clone del suo precedente animale domestico, Lua, morto nel dicembre 2023

Tom Brady – l’ex superstar del football americano – ha rivelato che il suo cane, Junie, è un clone del suo precedente animale domestico, Lua, morto nel dicembre 2023. L’ex quarterback dei New England Patriots, considerato una leggenda dello sport, ha diffuso la notizia attraverso Colossal Biosciences, società biotecnologica di Dallas di cui è anche investitore.

Brady ha spiegato di aver utilizzato la tecnologia di clonazione non invasiva dell’azienda, basata su un prelievo di sangue del suo vecchio cane prima della morte. “Amo i miei animali. Sono parte della mia famiglia. Colossal ci ha dato una seconda possibilità con un clone del nostro amato Lua”, ha dichiarato l’ex campione.

L’annuncio è arrivato in contemporanea con la notizia dell’acquisizione, da parte di Colossal, della società Viagen Pets and Equine, specializzata nella clonazione di animali domestici e cavalli. Viagen è nota per aver clonato in passato i cani di Barbra Streisand e Paris Hilton, con costi compresi tra i 50.000 e gli 85.000 dollari.

Colossal, che detiene licenze tecnologiche dal Roslin Institute di Edimburgo – lo stesso che nel 1996 creò la pecora Dolly, primo mammifero clonato – dichiara di voler “riportare in vita specie estinte” e “ripristinare gli ecosistemi perduti”.

Brady, che da anni sostiene progetti di ricerca genetica, ha affermato di essere “entusiasta del potenziale di questa tecnologia, capace non solo di dare conforto alle famiglie che perdono i propri animali, ma anche di contribuire alla salvaguardia di specie a rischio”.

