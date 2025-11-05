Su Rai 2 tre nuovi episodi di 911 raccontano le vicende dei soccorritori di Los Angeles

Le nuove avventure dei primi soccorritori di Los Angeles sono al centro dell’appuntamento con la settima stagione della serie 911 su Rai 2
Le nuove avventure dei primi soccorritori di Los Angeles sono al centro dell’appuntamento con la settima stagione della serie “911”, in onda in prima visione mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio “Tocca allo sposo”, Chimney, dopo la sua scomparsa, vaga in auto per la città in stato confusionale. Dopo varie vicissitudini, finalmente viene ritrovato e portato in ospedale.
In “Il fantasma di una seconda occasione”, Maddie riceve una strana chiamata da una donna che vuole prenotare un albergo. Sembra un malinteso, ma si tratta di un sequestro e la donna parla in codice per non far insospettire il suo rapitore.
Nell’episodio dal titolo “Il nono passo”, durante una riunione del gruppo di alcolisti anonimi di Bobby, fa la sua comparsa Amir che rivela a tutti di essere sopravvissuto all’incendio (causato da Bobby) che uccise la moglie Ayana quando viveva a Saint Paul. Con Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt, Oliver Stark.