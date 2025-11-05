Serengeti – Reckoning su Rai 5 per “”Noos – Viaggi nella natura”

Il sesto e ultimo episodio della serie “Serengeti” in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura” con Alberto Angela
Nel sesto e ultimo episodio della serie “Serengeti” – in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura” con Alberto Angela – molti dei protagonisti si trovano a giocare la partita decisiva per la sopravvivenza. Che si tratti di guadare un fiume infestato dai coccodrilli, ritrovare la propria famiglia, imparare a cacciare da un giorno all’altro, o scendere a patti con un antico nemico, tutti dovranno dimostrare di poter vivere ancora un giorno, in questa natura bellissima e spietata.