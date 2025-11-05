Sandrini Metalli a MADE expo 2025 con due stand

Sandrini Metalli sarà tra i protagonisti di MADE expo 2025 , in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 novembre

Sandrini Metalli sarà tra i protagonisti di MADE expo 2025, in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 novembre: l’azienda, con due spazi espositivi nel padiglione 4 – uno stand istituzionale (C01 D10) e un laboratorio operativo (D21 E30) –, presenterà la sua gamma completa di soluzioni metalliche per l’edilizia, rinnovando il proprio ruolo di partner strategico per progettisti, contractor e specialisti del settore.

“In occasione di MADE expo, presenteremo Trevo™, il nostro nuovo sistema di copertura a giunto drenante, studiato per rispondere alle esigenze delle grandi opere architettoniche e infrastrutturali”, spiega il Direttore Generale Nazzareno Damioli. “I visitatori avranno modo di scoprirlo all’interno di Trevo Lab, uno spazio operativo dedicato (Padiglione 4 – Stand D21 E30), pensato per offrire un’esperienza attiva che unisca tecnologia, funzionalità ed estetica.”

Sandrini Metalli ha origini negli anni ‘50 con l’attività dei fratelli Sandrini e oggi è una delle realtà industriali italiane più solide e riconosciute nel panorama della lavorazione dei metalli. La guida dell’azienda è affidata a Lorenza Sandrini, figlia del fondatore Nazareno e attuale Amministratore Delegato, dal 2011 affiancata dalla terza generazione familiare. La crescita dell’impresa, che ha saputo trasformarsi da attività artigianale a solido gruppo industriale, si è sempre accompagnata a una visione chiara: unire esperienza, qualità e innovazione per rispondere con competenza alle sfide di un settore in continua evoluzione.

La presenza a MADE expo 2025 rappresenta per Sandrini Metalli un’opportunità per consolidare il dialogo con il mercato, presentando sia l’evoluzione della propria offerta, sia i valori distintivi che da oltre settant’anni guidano l’impresa. Come dichiara Nazzareno Damioli: “MADE expo è un’occasione unica per condividere con il settore la nostra visione e il nostro approccio: siamo un’azienda che ha fatto della continuità familiare una leva di sviluppo, e della competenza tecnica un valore distintivo. L’innovazione, per noi, è sempre al servizio della qualità e delle reali esigenze del cliente.”

Oggi l’azienda conta oltre 160 dipendenti, opera su quattro stabilimenti produttivi tra le province di Bergamo e Brescia, e si articola in tre settori di business strategici: Building, specializzato nella produzione di lamiere grecate per coperture, rivestimenti e solai; Coils, dedicato alla lavorazione e alla commercializzazione di nastri, fogli spianati e tubi; Architecture, che offre soluzioni destinate a rivestimenti di facciate e coperture dall’alto valore architettonico. Grazie a un modello produttivo integrato e flessibile, l’azienda è in grado di offrire un’ampia gamma di materiali e finiture, soluzioni personalizzate e un supporto tecnico altamente qualificato, dalla fase progettuale fino all’assistenza in cantiere.

Impresa di famiglia con oltre 70 anni di esperienza, in costante crescita, Sandrini Metalli è una delle aziende italiane leader nel settore della lavorazione dei metalli, specializzata nelle coperture e nei rivestimenti per facciate, riconosciuta per solidità, innovazione e qualità. Con sede principale a Costa Volpino, sulla sponda del Lago d’Iseo tra Bergamo e Brescia, conta un fatturato di 132 milioni di euro e una superficie complessiva attuale di 60.000 metri quadrati distribuiti su quattro stabilimenti nei comuni di Costa Volpino, Chiari e Pian Camuno.

L’azienda si distingue per la lavorazione di un’ampia gamma di metalli e leghe, tra cui acciaio zincato, preverniciato e inossidabile, alluminio naturale e preverniciato, Aluzinc®, Magnelis®, rame, zinco titanio e laminati speciali per architettura.

L’attività si articola in tre aree di business strategiche:

Coils, specializzata nella spianatura e nel taglio di coils metallici, con produzione di nastri, fogli spianati e tubi destinati a molteplici settori.

Building, focalizzata sulla produzione e commercializzazione di lamiere grecate per coperture, rivestimenti e solai — realizzate in diversi metalli e finiture, con ampia disponibilità di profili e spessori.

Architecture, dedicata allo sviluppo di sistemi architettonici di facciata e copertura ad alto valore estetico e tecnico, che combinano design, durabilità e prestazioni.

Punto di forza di Sandrini Metalli è la sua vasta rete di clienti suddivisa tra installatori, coperturisti, general contractor, imprese edili e operatori del settore, a cui garantisce alta qualità e soluzioni personalizzate attraverso la propria gamma prodotti. L’eccellenza dell’azienda risiede anche nella consulenza tecnica qualificata, che accompagna clienti e partner dall’ideazione alla realizzazione, garantendo un costante supporto anche nelle esigenze del cantiere.

Con una presenza consolidata nel mercato italiano e in forte sviluppo in quello estero, Sandrini Metalli è il partner di riferimento per chi cerca affidabilità, innovazione e competenza nel settore delle coperture delle facciate e dei laminati metallici.

www.sandrinimetalli.it