“Quasi morti”, il nuovo singolo di Loris Dalì, ha anche un videoclip

Dopo l’anteprima su Rockon è da ora disponibile anche su YouTube il video live ufficiale di “Quasi morti”, il nuovo singolo di Loris Dalì che sarà contenuto nel suo nuovo EP di prossima uscita. Il testo è un dialogo ironico e incerto, forse tra un “appena morto” ed un “ancora vivo”, che si conclude con la consapevolezza di aver perso tempo, ma di averne ancora a disposizione. Pensarsi “quasi morti” è un nuovo punto di vista da cui rendersi conto di essere “ancora vivi”.

La canzone è lontana dai cliché del mercato discografico attuale sia per la durata, cinque minuti e mezzo, che per la produzione. Loris Dalì entra in studio con alcuni dei musicisti con cui ha condiviso i palchi e l’arrangiamento di molti brani contenuti nei cinque dischi pubblicati finora dal cantautore, a loro volta protagonisti di proprie realtà musicali (Giulia’s Mother, Bolena, Maltese, Monkey Talkie Project) e la canzone, registrata in presa diretta, prende vita nell’arco di una giornata. Se c’è della bellezza in questa canzone, la sua essenza è nella semplicità del videoclip, fedele registrazione audio e video di sette persone in armonia tra loro che suonano in una stanza: Carlo Fasciano (batteria), Giorgio Barberis (percussioni), Paolo Fasciano (basso), grifobomboclat (chitarra acustica), Paolo Adduce (tastiere), Andrea Baileni (chitarra elettrica), Marcello Nigra (audio e video).

“A Torino, dopo due concerti dal vivo, siamo entrati in studio per registrare questa canzone con alcuni vecchi amici, tutti musicisti di grande sensibilità. Dura più di cinque minuti, ha una lunga coda strumentale e l’argomento è tutt’altro che divertente. Forse QUASI MORTI è la canzone giusta per non avere successo.”

(Loris Dalì)