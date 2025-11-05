Oggi su Rai 1 Il commissario Montalbano in replica con “La danza del gabbiano”

Stasera in prima serata su Rai 1 torna in replica Il commissario Montalbano con l’episodio “La danza del gabbiano”: la trama
Ambientata in Sicilia, la puntata “La danza del gabbiano” de “Il Commissario Montalbano” in onda in replica mercoledì 5 novembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 segue le indagini del brillante e riflessivo Salvo, tra delitti, umanità e paesaggi mozzafiato.
Una mattina Fazio non si presenta al commissariato. È irrintracciabile, suo padre chiede aiuto a Montalbano che capisce che deve aver intrapreso un’indagine in solitaria.