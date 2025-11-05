Oggi su Rai 1 Il commissario Montalbano in replica con “La danza del gabbiano”


Stasera in prima serata su Rai 1 torna in replica Il commissario Montalbano con l’episodio “La danza del gabbiano”: la trama

Commissario Montalbano, ultimo atto: esce il 16 luglio il romanzo postumo di Camilleri. Lo ha annunciato la casa editrice Sellerio

Ambientata in Sicilia, la puntata “La danza del gabbiano” de “Il Commissario Montalbano” in onda in replica mercoledì 5 novembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 segue le indagini del brillante e riflessivo Salvo, tra delitti, umanità e paesaggi mozzafiato.

Una mattina Fazio non si presenta al commissariato. È irrintracciabile, suo padre chiede aiuto a Montalbano che capisce che deve aver intrapreso un’indagine in solitaria.