NAKED – Studi nudi di improvvisazione teatrale a Teatrosophia

Teatrosophia è lieto di annunciare il ritorno sul proprio palcoscenico dell’ improvvisazione teatrale ai massimi livelli con lo spettacolo NAKED – Studi nudi di improvvisazione teatrale, in scena dal 6 al 9 novembre 2025

Teatrosophia torna ad accogliere, ad altissimi livelli, l’arte delicata e complessa dell’improvvisazione teatrale. Protagonista è la AST Company, compagnia di punta del Centro Sperimentale di Improvvisazione e Teatro – Assetto Teatro, composta da attori e improvvisatori professionisti che fondano il proprio lavoro sulla sinergia tra testo e improvvisazione, dando vita al loro inconfondibile Teatro Improvvisato, dove ogni replica è unica e irripetibile.

Naked è uno spettacolo sperimentale di improvvisazione teatrale basato sull’esasperazione del lavoro dell’attore: non ci sono costumi, non c’è quarta parete, non c’è scenografia. Non c’è il testo scritto. Tutto è rigorosamente improvvisato. Gli attori ogni sera saranno nudi con la propria capacità di creare personaggi e storie, senza nessuna rete di protezione. In scena non c’è altro se non la vita. L’essenza stessa delle relazioni moderne, ogni sera diversa da quella precedente, ogni volta unica e irripetibile. Il pubblico partecipa così ad una vera e propria epifania: gli attori a nudo con loro stessi non potranno fare altro che immergersi e vivere i loro personaggi senza più confini di immedesimazione; diventano al contempo attori, sceneggiatori, autori, registi. Il risultato è uno spettacolo nuovo e irripetibile ad ogni replica.

Dopo lo spettacolo Teatrosophia avrà il piacere di offrire il suo consueto aperitivo ad artisti e pubblico!

Orari spettacolo: Giovedì e venerdì – ore 21:00 – Sabato e domenica – ore 18:00

Biglietti: Intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info: info@teatrosophia.com

0668801089-3533925682 – Whatsapp: https://wa.me/+393533925682