L’oroscopo di oggi, mercoledì 5 novembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Grande come sempre la vitalità e anche il vigore fisico mantiene tutta la sua esplosività. Oggi però sentiamo il bisogno di appartarci, di riflettere. In amore abbiamo un forte magnetismo, che forse spaventa e intimorisce più che attirare chi ci piace.
Toro
La tranquillità e la vita regolare sono un toccasana contro gli attacchi di Marte contrario. In casa e in famiglia la situazione è sotto controllo. Negli acquisti attenzione a offerte civetta e alle spese sconsiderate. Fase ideale per iniziare una dieta.
Gemelli
Possibili altalene di umore con momenti di irrequietezza e di rifiuto dei climi noiosi e ripetitivi. Voglia di emozioni coinvolgenti da gestire con prudenza. Poniamoci nell’ottica della riflessione, la vita pratica ne trae vantaggio. Contrasti domestici dovuti al malumore.
Cancro
Un appuntamento o un progetto sfumano a causa di un piccolo contrattempo? Forse si tratta di un malinteso, ritentiamo parlando con maggior chiarezza. Piccole beghe sul lavoro potranno risultare alquanto fastidiose. I problemi vanno affrontati uno alla volta.
Leone
Nella professione potremmo incontrare opportunità fortunate, non perdiamo tempo. La famiglia collabora affinché conquistiamo una maggiore autonomia. Nell’ambito delle relazioni sociali siamo animati da un’energia incontenibile. Naturalezza e spontaneità.
Vergine
A parte il rischio di somatizzare qualche contrarietà, la situazione nel corso della giornata dovrebbe migliorare. Belle notizie per la sfera sentimentale. Curiamo l’aspetto fisico e iniziamo una terapia naturale. Il pensiero crea, perciò pensiamo positivo.
Bilancia
C’è chi è più bravo di noi, ma non ha la nostra maestria e il nostro senso estetico. Per raccogliere i frutti, ricordiamoci di stendere la mano. Gli affetti di sempre sono una sicurezza su cui contare sempre, ma senza dare mai niente per scontato.
Scorpione
Scrolliamoci di dosso le consuetudini, le solite cose di ogni giorno e cominciamo a sognare in grande. Organizziamo delle piacevoli uscite con gli amici. Abbiamo la tendenza a polemizzare. Confrontarci è costruttivo, ma evitiamo di puntualizzare troppo.
Sagittario
Domenica venata da un po’ di malinconia, ma con il passare delle ore, complice la Luna, riprendiamo vita e troviamo la soluzione a dei problemi. Il successo e la carriera godono di un periodo fortunato, cogliamo le occasioni finché siamo in tempo.
Capricorno
Oggi ci accompagna una certa inquietudine, non molliamo alla prima contrarietà. Sintonizziamoci sull’empatia, i silenzi non sono ammessi. Accettiamo il fatto che certe convinzioni hanno fatto ormai il loro tempo e vanno sostituite al più presto.
Acquario
C’è qualche matassa da sbrogliare, ma più che con gli altri è con noi stessi. Una voce interiore suggerisce di cambiare qualcosa. Ascoltiamoci di più. Ristabiliamo l’armonia fra noi e il mondo in modo che vecchie tensioni non possano disturbare la serenità.
Pesci
Le opportunità di lavoro sono favorite dalla sorte: ora possiamo tirar fuori dal cassetto, sia le idee sia i desideri che ci stanno a cuore. Le prospettive di farcela non mancano, l’importante è crederci di più. Lasciamo spazio al divertimento.