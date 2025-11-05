“L’Italia della Repubblica” stasera su Rai Storia racconta “L’Italia del centrosinistra”

“L’Italia del centrosinistra”: pagine di storia rilette da “L’Italia della Repubblica”, in onda mercoledì 5 novembre alle 21.10 su Rai Storia con l’introduzione di Paolo Mieli

Il 5 marzo 1953 muore Josif Stalin. L’Unità titola: “Stalin è morto. Gloria eterna all’uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e il progresso dell’umanità”. Tre anni dopo, con il XX congresso del Pcus, ha inizio la destalinizzazione. Quello stesso anno, siamo nel 1956, l’Urss invade l’Ungheria. Questo è il contesto in cui matura il distacco del Psi dal Pci che segna la fine del “frontismo” e l’inizio della linea “autonomista” del partito di Nenni. La Dc, al potere da più di dieci anni, può pensare per la prima volta a un’apertura a sinistra, ma i tempi non sono ancora maturi.

Sarà necessario passare per il “trauma” del governo Tambroni, un monocolore Dc appoggiato dal Msi che provocò proteste e durissimi scontri in tutto il paese (i fatti di Genova e di Reggio Emilia). Nel 1962, all’VIII congresso Dc, il segretario Aldo Moro convince la maggioranza del partito ad aderire al progetto del centrosinistra.

Si forma così un nuovo governo Fanfani, composto da Dc, Pri e Psdi, con un programma concordato con il Psi che avrebbe sostenuto singoli progetti legislativi. Sono anni in cui si realizzano importanti riforme come l’istituzione della scuola media unificata e la nazionalizzazione dell’industria elettrica. Tutto ciò, scongiurata la catastrofe nucleare durante la crisi di Cuba, avviene in un contesto internazionale di distensione. Sono gli anni di Kruscev e Kennedy, anni in cui anche la Chiesa inizia un percorso di apertura alla modernità e di confronto con realtà esterne al mondo cattolico. In questo orizzonte si collocano le due encicliche di Giovanni XXIII e la convocazione del Concilio Vaticano II. Il 4 dicembre 1963, guidato da Aldo Moro, nasce il primo governo con la partecipazione diretta dei socialisti, che verrà denominato “centrosinistra organico”. Composto da Dc, Psdi, Pri e Psi con la vicepresidenza di Nenni, è in questo momento l’unico esecutivo europeo con la presenza attiva di un partito di sinistra.

Ospite in studio, intervistato da Michele Astori, il sociologo Franco Ferrarotti (1926 – 2024), deputato per il Movimento Comunità tra il 1958 e il 1963 e testimone diretto delle vicende raccontate nella puntata. La puntata, introdotta da Paolo Mieli, si avvale del contributo degli storici Simona Colarizi e Umberto Gentiloni. Il racconto darà anche voce ai protagonisti dell’epoca, con interviste tratte dal repertorio delle Teche Rai. Protagonisti e testimoni come Amintore Fanfani, Pietro Nenni, Aldo Moro, Ugo La Malfa, Riccardo Lombardi, Eugenio Scalfari e Fiorentino Sullo.