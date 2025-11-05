Iva Zanicchi a Belve racconta i guai con il fisco

A Belve Iva Zanicchi racconta i guai col fisco: “Ho pagato 7 miliardi e 500 milioni”. E sul ritorno in Rai di ‘Ok il prezzo è giusto’ dice: “Senza di me sarà un flop tremendo”

Iva contro tutti. L’Aquila di Ligonchio scatenata soprattutto su Mina quando Fagnani chiede della sua rivalità. “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”. “È stata invidiosa?” chiede Fagnani. “Invidia no, a volte ho provato rabbia” rivela Zanicchi. Botta e risposta anche su alcuni “guai col fisco”. “Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7 miliardi e 500milioni” spiega Zanicchi. “Quelle però sono tasse, avrà guadagnato parecchio” insiste Fagnani. “Guadagnavo, ma per 2 anni non mi hanno pagato l’Iva”. “Ma l’Iva è una restituzione, ha pagato il dovuto non in più” incalza Fagnani. “Volevo donare me stessa ma non l’hanno accettato” la battuta di Zanicchi.

Fagnani chiede: “Le fa piacere che Ok il prezzo è giusto tornerà in Rai nel 2026?”. “Come può esistere OK senza Zanicchi?” dice la cantante, che poi lancia il suo anatema. “Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo”. “Saranno contenti i dirigenti” chiosa con un sorriso Fagnani.

Zanicchi parla infine il famoso sketch in cui era ipnotizzata da un mago e che si concludeva con la sua “impellenza di fare la pipì” dietro a un divano. “Era tutto finto?” chiede Fagnani. “Una grande attrice, ho convinto tutti” la sua confessione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)