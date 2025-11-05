In radio “Quando c’era il Liga”, il nuovo singolo di Mac Parak

In radio il nuovo singolo di Mac Parak “Quando c’era il Liga”, un omaggio agli anni ’90 e al rock italiano, con riferimenti a Ligabue e Vasco Rossi

“Quando c’era il Liga” è un brano che vuole essere un omaggio agli anni ’90 e ai ricordi dell’autore. Il timbro predominante è legato al sound del rock italiano di quegli anni, con riferimenti a band come Ligabue, Litfiba, Timoria, Vasco Rossi e Rats.

Commenta l’artista sul nuovo singolo: “Il brano è nato dopo aver visto la serie televisiva dedicata agli 883. Dopo anni di assenza dai palchi e dalla musica in generale, mi sono detto che potevo raccontare le mie nostalgie come lo avevano fatto loro in quei tempi e legarle ovviamente ai miei anni di gioventù. Scritta di getto, quasi fosse una sorta di poesia rock, l’ho registrata in casa e ultimata in un paio di giorni. Volevo che suonasse però come un brano di quel giovane rocker che negli anni ’90 divenne un fenomeno nazionale: Ligabue. Ho fatto in modo che venisse fuori come un brano di quell’epoca analogica.”

Il music-video è stato realizzato da Ludovica Renaldo, una ex studentessa del cantante, che ha saputo cogliere e interpretare con sensibilità le sue esigenze artistiche. Le location scelte per il video sono tutte situate nella città di Novara, un omaggio ai tempi dell’adolescenza dell’artista, quando la musica iniziò a prendere forma nella sua vita.

Guarda il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=DeyS1kpEdPQ