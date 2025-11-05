In prima serata su Rai 4 il survival-horror “Rovine”: la trama del film

Mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai 4 va in onda il survival-horror “Rovine” (2008), diretto da Carter Smith e tratto dal romanzo di Scott B. Smith: la trama

Mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai 4 va in onda il survival-horror “Rovine” (2008), diretto da Carter Smith e tratto dal romanzo di Scott B. Smith. Un gruppo di amici in vacanza in Messico si avventura nella giungla per visitare un antico sito Maya non segnato sulle mappe.

Ma il luogo, apparentemente abbandonato, nasconde un orrore inimmaginabile: una arcana e letale forza arborea che avvolge le rovine e non permette a nessuno di fuggire.

Con Jonathan Tucker, Jena Malone e Shawn Ashmore, “Rovine” trasforma la natura tropicale in un incubo claustrofobico dove la lotta per la sopravvivenza diventa sempre più estrema. Diretto con tensione crescente e un uso sapiente dell’ambiente naturale, il film esplora il terrore dell’ignoto e la fragilità umana di fronte a una minaccia invisibile, ma inesorabile.