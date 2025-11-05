Il sindaco di New York Mamdani a Trump: “Lo so che ci stai guardando, alza il volume”

Un provocatorio messaggio per Trump nel discorso della vittoria di Zohran Mamdani: “Dato che ci stai guardando, ho tre parole per te: alza il volume”

“Donald Trump, dato che so che stai guardando, ho tre parole per te: alza il volume“: è il messaggio ironico che il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamhood Mamdani ha dedicato al presidente Usa Donald Trump, che in campagna elettorale si era speso per contrastare la sua elezione. Mamdani ha inserito la ‘frecciata’ per Trump nel suo primo discorso da sindaco di questa notte, poco dopo che è stato chiaro che aveva stravinto. “New York, stasera hai dato un mandato per il cambiamento, in questo momento di buio New York sarà la la luce” ha detto Mamdani”.

Il nuovo sindaco, nel discorso della vittoria, ha detto anche che “si sveglierà ogni mattina con un unico obiettivo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima”. E ha lanciato un grande messaggio di inclusione: “Che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne di colore che Donald Trump ha licenziato da un lavoro federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro con le spalle al muro, la tua lotta è anche la nostra“.

