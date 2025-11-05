“Il cielo sopra Milano” è il nuovo singolo di Mazzoli

In radio e in digitale “Il cielo sopra Milano”, il nuovo singolo di Mazzoli, a conclusione dell’esperienza di X Factor 2025

Appena conclusa l’esperienza di X Factor 2025, Mazzoli si presenta con un nuovo singolo. Scritta durante i giorni delle riprese, “Il cielo sopra Milano” racconta lo smarrimento che tutti proviamo quando ci scontriamo con quella città tanto più grande di noi, che sembra mangiarci nei suoi denti di grattacieli.

Uno stile già riconoscibile, quello di Mazzoli, che piega le esigenze del cantautorato contemporaneo al fascino della canzone d’autore classica, anche grazie a una voce forte e molto peculiare, vera protagonista di un brano che sa riservare qualche sorpresa. Proprio come “Il cielo sopra Milano”.

Con sonorità acustiche ma ricercate, la ballata offre rimandi al rock anni ‘70/’80 e vanta la produzione di Simone Matteuzzi, Daniele Spatara (già vincitori del premio Tenco per “Mi piace” di Anna Castiglia), Alberto Antoniucci, Alessandro Nitti e Giovanni di Bella.

Mazzoli spiega così il brano: “Ho una cantina di metafore per dirti, se vuoi passa di qua…”: Citando il brano vi invito all’ascolto 😊

Questo singolo in qualche modo chiude l’avventura di X Factor, che Mazzoli racconta così: “È stata un’esperienza incredibile nella quale ho potuto incontrare e conoscere tantissimi altri artisti, e ora infatti mi sento pieno di fratelli in giro per tutta Italia… È stato molto importante affrontare un palco del genere con tutte le attenzioni che lo circondano, per migliorare artisticamente, essere più consapevole di quello che poi mi aspetta là fuori e per avere un primo approccio anche con queste cose più grandi di me, che però danno tante soddisfazioni, come potersi raccontare di fronte a delle telecamere e prepararsi così perfettamente per portare dei brani su un palco. Sicuramente ho apprezzato molto, non tanto per il gioco o la competizione, ma soprattutto per la visibilità e l’opportunità importante”.

Forte dell’esperienza di X Factor, Mazzoli è partito in tour, incrociando spesso percorso e performance con altri compagni di avventura del talent show, come Abat Jour e Mille Alice.