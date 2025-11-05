Gli appuntamenti di novembre a Roma per Far West Fest

Nuovi appuntamenti nel mese di novembre con Far West Fest “Cultura che gira, Comunità che cresce”, a cura di Zip Zone APS

Nuovi appuntamenti nel mese di novembre con Far West Fest “Cultura che gira, Comunità che cresce”, a cura di Zip Zone APS. Il festival diffuso tra Quartaccio, Primavalle e Montespaccato propone nuovi eventi a ingresso gratuito, per informazioni: 3474528761 o comunicazionezipzone@gmail.com

Sabato 8 novembre dalle ore 15.30 Far West Fest è a Quartaccio (Via Andersen angolo Via Flaubert) con la ludoteca Itinerante a cura di Where is Valerio. Il gioco crea uno spazio ‘altro’, uno spazio dove persone di diverse fasce di età, estrazione sociale, cultura e provenienza possono insieme “mettersi in gioco”, utilizzando al meglio le loro risorse: dall’abilità manuale, al controllo ed equilibrio, dall’ascolto reciproco alla capacità di concentrazione. Dalle 16.30 in programma giochi e attività in piazza per grandi e bambini con le compagnie Creme Brulè e Chien Barbù: acrobazie e marionette cucite insieme dalla giusta dose di improvvisazione e interazione. Il Circo Cerini è arrivato in città per giocare con le sue esotiche bestie: la danza delle salamandre, gli acquatici bioluminescenti, il volo dell’araba fenice… Paperotti?! Tutte le meraviglie di un circo unico al mondo per creare insieme e sognare.

Far West Fest è fino al 13 dicembre 2025, tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni: 3474528761

Il programma è su www.zipzone.it/portfolio/far-west-fest/ – www.liveinquartaccioroma.it

Quartaccio – Via Andersen,115 angolo Via Flaubert – Municipio XIV

Percorso sostenibile: Autobus 916 – 908

Montespaccato – C/O Centro ARGO “Tana libera tuttə” (via Bondi, 290-292) – Municipio XIII

Percorso sostenibile: 980

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Il progetto è realizzato anche grazie al sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.