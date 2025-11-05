GioveDiMaggio presenta “Favole”, il suo nuovo singolo

Fuori il nuovo singolo di GioveDiMaggio “Favole”, un invito a non dimenticare i momenti che ci fanno stare bene e parla della voglia di custodire una giornata, un’emozione o un ricordo speciale

“Favole”, il nuovo singolo tra il pop e la canzone d’autore di Giovedimaggio, è un invito a non dimenticare i momenti che ci fanno stare bene. Parla di quella voglia di custodire una giornata, un’emozione, un ricordo che vale la pena tenere stretto. È una canzone che profuma di nostalgia e tenerezza come quel pupazzo che da piccoli ci faceva sentire al sicuro, anche quando il mondo sembrava troppo grande.

L’artista commenta così la nuova release: “Quando ho scritto ‘Favole’, volevo catturare l’essenza di un amore che ti fa sentire vivo, ma anche la malinconia che deriva dalla consapevolezza che non sempre è facile da raggiungere.”

Biografia

GioveDiMaggio è un artista trentino nato nel 2000. La sua musica spazia dal pop al rap, dall’elettronica alla canzone d’autore, creando un linguaggio personale e unico un approccio versatile e in continua evoluzione.

La collaborazione con il produttore e sound engineer Fabio Zanolini ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, permettendogli di trasformare la sua passione in una ricerca sonora profonda e emotiva.

Con ogni nuovo brano, GioveDiMaggio continua a definire e reinventare la sua identità artistica, trasmettendo la sua voglia viscerale di fare musica e raccontare storie. Il suo sogno di artista sta prendendo vita, e il futuro promette nuove esplorazioni e creazioni musicali.