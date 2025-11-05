Freshly Cosmetics annuncia il suo nuovo posizionamento sul mercato: da cosmetica a dermocosmetica naturale

Freshly Cosmetics annuncia il suo nuovo posizionamento strategico: l’evoluzione da cosmetica a dermocosmetica naturale. Un passaggio che non rappresenta solo un cambiamento terminologico, ma una vera e propria evoluzione identitaria, frutto di un percorso di ricerca, innovazione e consapevolezza.

“Questo cambiamento riflette ciò che Freshly è oggi: un brand che sposa scienza, innovazione e naturalità per offrire una cura completa della pelle. La dermocosmetica descrive meglio il nostro scopo e ci permette di essere più vicini alle persone, in spazi di fiducia come la farmacia”, afferma Pablo Chiner, CMO di Freshly Cosmetics.

Un nuovo orizzonte: dalla bellezza alla salute della pelle

Le formule, sviluppate con ingredienti naturali e sostenibili, si basano su un approccio scientifico avanzato e su test dermatologici che garantiscono risultati efficaci e misurabili per la salute cutanea. I prodotti affrontano problematiche specifiche, come sensibilità, disidratazione, invecchiamento o alterazioni del microbioma, offrendo soluzioni ad alte prestazioni a lungo termine. Ingredienti biocompatibili, che la pelle riconosce e assimila facilmente, apportando un beneficio reale.

I tre pilastri del nuovo posizionamento

1. Rigorosità scientifica e approvazione dermatologica

Freshly evolve verso formule validate scientificamente, con risultati clinicamente testati e studiati per garantire un’efficacia reale sulla salute della pelle.

2. Abbellire partendo dalla salute

La dermocosmetica promossa da Freshly Cosmetics va oltre l’estetica: mette al centro il benessere cutaneo e il suo legame con la salute generale, promuovendo uno stile di vita più consapevole, sano e sostenibile.

3. Credibilità e fiducia

Con questa evoluzione, Freshly entra anche in spazi tradizionalmente dedicati alla salute, come le farmacie, diventando l’alternativa naturale, sicura ed efficace che le nuove generazioni di consumatori cercano.

Un nuovo capitolo per la bellezza scientifica e naturale

Freshly Cosmetics consolida la propria leadership nel settore della bellezza consapevole, portando la sua filosofia, che unisce scienza, innovazione e rispetto per l’ambiente, a un nuovo livello di credibilità e rilevanza nel mondo della cura della pelle.

Freshly è oggi un brand di dermocosmetica naturale, che, accompagna le donne in ogni fase della vita.

La missione di Freshly è prendersi cura delle persone in tutte le fasi della vita, indipendentemente dal tipo di pelle, offrendo prodotti sicuri, efficaci e naturali che valorizzano la salute cutanea e il benessere quotidiano. Alternative che rispettano non solo la pelle, ma anche il pianeta.

Freshly Cosmetics

Freshly Cosmetics nasce in Spagna nel febbraio 2016 dall’entusiasmo di Mireia Trepat e Miquel Antolín, due giovani ingegneri chimici che, ispirandosi alla passione della madre di Miquel per la realizzazione di cosmetici naturali, hanno dato vita a una grande avventura con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della cosmetica.

Oggi Freshly è una marca di dermocosmetica naturale, efficace e sicura, con formule sviluppate nel Freshly Lab con oltre il 99% di ingredienti naturali, dermatologicamente testate anche su pelli sensibili e sicure in gravidanza e infanzia. I prodotti sono pensati per accompagnare la pelle e i capelli in ogni fase della vita, offrendo soluzioni efficaci per esigenze diverse — dall’adolescenza alla maturità, fino a momenti delicati come gravidanza e menopausa — e migliorando condizioni comuni come acne, rosacea, smagliature, cellulite o caduta capillare.

Cruelty-free, vegana, sostenibile e certificata PETA, Freshly unisce scienza e natura per rispettare i processi fisiologici del corpo senza alterarli, con l’obiettivo di accompagnare le donne in ogni momento della loro vita con un’alternativa sicura ed efficace alla cosmetica tradizionale.

Cresciuta attraverso il canale online, dal 2019 l’azienda ha avviato la sua espansione nei negozi fisici, raggiungendo oltre 20 città spagnole. In Italia è presente in 9 punti vendita Rinascente (Roma Fiume, Roma Tritone, Milano, Firenze, Torino, Monza, Cagliari, Palermo, Catania), nella maggior parte dei Beauty Store Pinalli, su Douglas.it, da OVS nei corner Shaka e, da febbraio 2025, anche in 5 punti vendita Mabú in Sicilia. Inoltre, Freshly è recentemente entrata nel Naima Lab, tra i principali poli della bellezza in Italia.

Freshly Cosmetics garantisce i più alti standard di qualità ed eco-innovazione, con prodotti 100% vegani, oltre il 99% naturali e formulati per unire risultati visibili, sicurezza e rispetto per la pelle e per il pianeta.