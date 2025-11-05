Delitto di Garlasco, l’ex procuratore Venditti voleva chiedere l’arresto di Sempio poi l’archiviazione

Delitto di Garlasco, in un documento di fine febbraio 2017, Venditti faceva cenno a misure cautelari da chiedere per Sempio. Il 15 marzo chiese l’archiviazione
Secondo un documento del 23 febbraio 2017, di cui ha dato notizia la rivista ‘Panorama’, l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti (oggi indagato per corruzione) che indagava sul delitto di Garlasco era intenzionato a chiedere l’arresto di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007. Poco tempo dopo, invece, firmò una richiesta di archiviazione che portò effettivamente all’archiviazione (la seconda dopo quella del 2008) per Sempio. Nel dettaglio, nel documento Venditti chiedeva “l’autorizzazione al ritardato deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione telefonica”. E spiegava la necessità di rinviare il deposito delle intercettazioni su Sempio e sui suoi familiari “per non compromettere il prosieguo delle indagini” e per consentire agli inquirenti di completare “le richieste di misura coercitiva a carico degli indagati“. E come mai poi non se n’è fatto nulla?
La richiesta di archiviazione per Sempio porta la data del 15 marzo, quando erano passati poco più di venti giorni. Il gip archiviò alla velocità della luce, otto giorni. Tanti bastarono al gip Fabio Lambertucci a disporre l’archiviazione per Sempio, con un dispositivo in cui scrisse di accogliere “pienamente le osservazioni poste nella richiesta dei pm”. Le traccia di questi vecchi documenti si intreccia con la nuova indagine per corruzione che vede indagato, oltre all’ex magistrato Venditti, anche il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, che per l’accusa pagò diverse decine di migliaia di euro a Venditti (o anche ad altri?) per ottenere l’archiviazione del figlio. Contro Sempio senior ci sono alcune intercettazioni ambientali (in cui parlava di soldi), strani movimenti bancari (che portano sul suo conto denaro raccolto un po’ da varie parti all’interno della famiglia) e anche uno strano biglietto, trovato in casa, in cui si legge “20-30 Venditti gip archivia”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)