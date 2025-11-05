Davide De Luca nelle radio con un nuovo singolo

C’è un confine sottile tra Funk e Fuck. Tra chi balla con te e chi ti critica. Davide De Luca lo attraversa senza paura nel suo nuovo singolo

C’è un confine sottile tra Funk e Fuck. Tra chi balla con te e chi ti critica. Davide De Luca lo attraversa senza paura nel suo nuovo singolo “F__k Davide De Luca”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 Ottobre.

Nato ad Amsterdam durante il suo percorso al Conservatorium Van Amsterdam, il brano nasce da un esercizio accademico: scrivere una canzone usando solo scale pentatoniche. Da un semplice compito di composizione, De Luca ha costruito un pezzo che è diventato il manifesto della sua identità artistica — ironica, lucida e profondamente sincera.

Inizialmente concepita come una ballad, la canzone si è poi trasformata in un viaggio Nu Funk ispirato all’universo sonoro di Louis Cole, cantante e produttore californiano. Il risultato è un brano esplosivo, in bilico tra groove e introspezione, dove la leggerezza ritmica incontra la riflessione personale.