Dai problemi di stitichezza all’Isola dei famosi ai rapporti di famiglia: Pappalardo scatenato a Belve

Dai problemi di stitichezza all’Isola dei famosi dove “mi hanno dato 30mila euro, ad Al Bano 1, 2 milioni”: cosa ha detto Adriano Pappalardo ospite a Belve (anche di quella volta che ha offeso la Premier Meloni)

La carriera, l’Isola dei famosi, ribattezzata “della spazzatura” e poi l’intonazione di Yesterday a modo suo e dettagli sulla sua vita privata e persino sulle sue abitudini alla toilette. Ha fatto sorridere, anzi ha proprio divertito gli spettatori Adriano Pappalardo, ospite di Francesca Fagnani a Belve, nella seconda puntata della stagione, andata in onda ieri sera, martedì 4 novembre.

“L’ISOLA DEI FAMOSI DIVENTATA L’ISOLA DELLA SPAZZATURA”

A Fagnani ammette di non aver ancora digerito che all’Isola dei famosi Al Bano abbia avuto un cachet più alto del suo. “A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila” dice. “La chiamavano ai reality perché funzionava?” domanda Fagnani. “All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”. “Non è che quando ha partecipato era un lord, ha litigato con tutti, pure con le noci di cocco!” fa notare Fagnani.

Sketch altrettanto divertenti quando Pappalardo accenna Yesterday con il suo “inglese maccheronico”. “Un suo cavallo di battaglia, ma le parole un po’ le inventa” chiede Fagnani. “Anche Battisti faceva provini cantando un falso inglese. Celentano fece Prisencolinensinainciusol” dice Pappalardo cantando il brano. “Però la canzone di Celentano è nata così, mentre Yesterday ce l’aveva un significato di partenza!” gli fa notare la giornalista.

L’INVETTIVA CONTRO LA PREMIER, “HO FATTO SOLO UN GESTO, POI HO CHIESTO SCUSA”

Nello studio di Belve Pappalardo parla anche delle offese rivolte alla Presidente del Consiglio. “Durante una recente serata musicale ha lanciato un’invettiva contro la premier Meloni, insultandola con gesti e parolacce volgari. Perché l’ha fatto?” chiede Fagnani. “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa” risponde Pappalardo. “Non solo un gesto” precisa la giornalista che insiste: “Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. È vero o se l’è inventato?”. “Inventato no. Ho sentito qualcosa…”.

IL TRADIMENTO SUL SET DELLA PIOVRA: “MA SE MIA MOGLIE LE FOSSE ANDATA CON PLACIDO NON L’AVREI SOPPORTATO”

Pappalardo parla anche del suo lungo matrimonio. “Ha raccontato un suo tradimento” lo incalza la giornalista. “Stavo girando la Piovra e c’è stata una ragazza” ammette Pappalardo, che poi rivela che sua moglie gli disse di volersi vendicare con lui andando con Michele Placido… “Lei l’avrebbe sopportato?” chiede la giornalista. “Un suo tradimento? No” la sua secca risposta. “Ha detto che per lei il sesso è al primo posto di un’unione. È ancora così?” chiede Fagnani. “Vale ancora e oggi è ancor più bello”. “Ha dichiarato di poter durare 2-3 ore consecutive” prosegue Fagnani. “Chi l’ha detto?” si sorprende Pappalardo. “Come chi, lei!” sorride Fagnani. “Io l’ho detto?” risponde stupito il cantante. E poi la conduttrice chiede lumi di quella volta in cui ha ammesso di condividere tutto con Lisa Giovagnoli, moglie da oltre mezzo secolo. Persino uno dei momenti più privati, come quello del bagno. “L’amavo talmente tanto. ha spiegato- che quando andavo in bagno, siccome ero un po’ stitico, tardavo e allora, per non lasciarla sola, la chiudevo con me”.

