“Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 si apre con il caso di Alessandro Venturelli

“Chi l’ha visto?” ritrova dopo un anno una donna scomparsa. E si riaccende la speranza per gli altri familiari. Nella puntata in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai 3, la mamma di Alessandro Venturelli, che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo, è in diretta da Torino. Alcune segnalazioni portano al capoluogo piemontese. È davvero lui?

In sommario anche il caso dell’uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l’arresto. Come mai circolava indisturbato se aveva già accoltellato due persone nella bergamasca?

Si chiude con una storia che sembrava impossibile. I telespettatori hanno fatto ritrovare l’uomo misterioso, erede senza saperlo. Le ricerche dell’uomo che ha ricevuto una eredità dal padre che non aveva mai conosciuto si erano concentrate a Trieste. È stato lui a scrivere a “Chi l’ha visto?” per dire: “Sono io quel figlio mai riconosciuto”.