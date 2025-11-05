Chi è Rama Duwaji, la moglie di Zohran Mamdani

Illustratrice di 28 anni che ha studiata a Dubai, Rama Duwaji è la più giovane ‘first lady’ di sempre per la città di New York. È sempre stata al fianco dei marito rimanendo in disparte

Animatrice, illustratrice e ceramista: è un’artista Rama Duwaji, moglie del nuovo sindaco di New York Zohran Mahmood Mamdani. Ha appena 28 anni e ora che suo marito (si sono sposati quest’anno) è stato eletto sindaco di New York sarà la più giovane first lady di sempre della Grande Mela.

Rama Duwaji è sempre stata al fianco del marito, durante la campagna elettorale, pur rimanendo volutamente nell’ombra e scegliendo di non mettersi in mostra e restando lontana dai riflettori. Da dietro le quinte, però, la 28enne ha contribuito a rafforzare la presenza virale del socialista democratico sui social media. Ed essendo un’artista e illustratrice, ha seguito personalmente la sua immagine a livello grafico, disegnando lei stessa i loghi della sua campagna. Il marchio “Zohran for New York City“, con una grande scritta colorata e ‘giovane’ su sfondo blu, sarebbe opera sua. Rama Duwaji è siro-americana ed è cresciuta a Dallas: gli studi li ha fatti a Dubai e si è trasferita a New York solo quattro anni fa. A giugno, quando Zohran Mamdani ha vinto le primarie e si è aggiudicato la nomination democratica, la moglie aveva pubblicato un post su Instagram, scrivendo: “Non potrei essere più orgogliosa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)